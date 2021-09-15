Партии по-своему отреагировали на речь Урсулы фон дер Ляйен

Реакция Европарламента на речь главы Еврокомиссии, христианского демократа Урсулы фон дер Ляйен в основном отражала партийную принадлежность депутатов. Правоцентристы аплодировали перечисленным успехам, а социалист из Испании указала на ошибки в борьбе с коронавирусом:

"Пандемия усугубила трудности и неравенство несправедливой экономической модели, - сказала Иратче Гарсиа Перес. - Больше всего пострадали и продолжают страдать наиболее уязвимые группы: пожилые, дети, медицинский персонал, люди с ограниченными ресурсами и недостаточным образованием. Не надо забывать об иммигрантах, которые рискуют стать жертвали популистских и ксенофобных заявлений».

Либеральные законодатели призвали исполнительную власть добиться соблюдения всеми принципов правового государства. Они указывали на нарушения этих принципов не только властями Венгрии и Польши.

«Почти повсюду в Европе мы видим отказ от либерализма, - сказал румын Дачиан Чолош. - Создаются нелиберальные очаги, которые должны быть потушены, прежде чем огонь распространится».

Указывая на недостатки климатической политики Брюсселя, "зелёные" требовали большей мобилизации общества на защиту окружающей среды, признавая, что на плечи простых людей лягут дополнительные расходы:.

«Экологический переход можно сделать только объединёнными усилиями, - сказал бельгиец Филипп Ламбертс. - Устойчивое и справедливое производство обходится дороже. Поэтому мы должны трансформировать наши налоговые и социальные системы, чтобы каждый мог позволить себе достойную жизнь».

В целом дебаты на сессии в страсбурге не были столь жаркими, как обычно. Евродепутаты сами признавали, что только сотрудничество стран-членов, политиков, бизнеса и общества позволит решить поставленные Еврокомиссией задачи.