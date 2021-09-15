Готовится новый вариант Европейской голубой карты

Брюссель подготовил самые крупные за последние годы изменение в миграционном законодательстве. Их уже утвердил Европарламент, проголосовав за Европейскую голубую карту. Это аналог американской Green Card. Тем самым ЕС хочет упростить привлечение из-за своих пределов рабочих рук, особенно в те сектора экономики, где ощущается дефицит трудовых ресурсов.

Глава организации Eurocadres Мартин Джеффлен выделяет среди них здравоохранение, а также информатику и связь:

«Один сектор, который особенно нуждается в хорошо подготовленных иностранных кадрах - это, конечно, технологии. Поэтому мы рекомендовали наделить работодателей в этом секторе некоторыми особыми правами. Но я бы сказал, что это межотраслевая проблема. Нам нужен лучший доступ к высококвалифицированным профессионалам, независимо от сектора».

Голубая карта, введенная первоначально в 2009 году, - это разрешение на работу и проживание в ЕС. Она позволяет гражданам стран других регионов, принимать предложения о работе от европейских нанимателей. Одна из основных причин обновления этой схемы - сокращение в стареющем Союзе численности населения трудоспособного возраста.

По прогнозам, она упадет с 333 млн в 2016 году до 292 млн к 2070 году.

Европейские политики надеются решить эту проблему нехватки рабочей силы отчасти за счет облегчения миграционных правил.

Одобренные изменения, в частности, включают:

- понижение порога минимальной заработной платы для кандидатов на заполнение вакансий;

- предъявление трудового контракта по меньше мере на 6 месяцев, а не 12, как раньше;

- разрешение беженцам, проживающим в настоящее время ЕС, подать заявку на участие в этой схеме;

- предоставление близким родственникам обладателей Голубой карты возможности самим искать работу;

- и разрешение сменить место занятости внутри ЕС после 12 месяцев работы.

Смягчая критерии для трудоустройства и укрепляя права владельцев голубой карты и членов их семей, евродепутаты надеются повысить привлекательность схемы.

Бельгийский юрист Джо Антоонс помогает работникам из стран, не входящих в ЕС, в получении голубых карт. Она считает, что привлекать к себе таланты и распределять их должны не отдельные страны, а Евросоюз в целом:

«Самое важное для нас — это представить Европу как место, куда следует перемещаться по своему выбору энергичным и умелым молодым людям. Мы хотим лучше конкурировать в этом с другими регионами мира и видеть, как лучшие таланты прибывают из-за границы в Европу. Этого можно достичь только, если мы будем смотреть на Европу в целом, а не на отдельные государства-члены ».

Франция, Италия, Германия, Испания и Польша вместе выдали 75% всех разрешений на работу кандидатам, которые зарегистрировались в 2019 году. Но Дания и Ирландия пока не участвуют в этом процессе. Евродепутаты надеются, что новые правила убедят все страны-члены в преимуществе Голубых карт.