Остросоциальный фильм Bigger than Us выходит на экраны

После показа на Каннском фестивале, в разделе “Кино для климата”, документальный фильм Bigger than us был продемонстрирован в Институте братьев Люмьер в Лионе.

Сценарист и режиссёр фильма — французская писательница и журналистка Флор Вассёр. А в качестве продюсера выступила известная актриса Марион Котийяр, которая уже долгое время принимает участие в социальных и экологических кампаниях.

В фильме представлены семь портретов молодых людей, только что вступивших во взрослую жизнь, но уже активно вовлеченных в борьбу за лучшее будущее и преодолевающих многочисленные препятствия.

В интервью Евроньюс Марион Котийяр объяснила своё участие в проекте обеспокоенностью за судьбу будущих поколений.

Флор Вассёр давно занимается социальными проблемами и документалистикой. Её предыдущая работа была посвящена Эдуарду Сноудену. Идею нового фильма ей подсказали вопрос её маленького сына “Умрёт ли планета?” и пример девушки Мелати, воюющей с пластиковыми пакетами на пляжах её родного острова Бали. 16-летняя жительница Индонезии Мелати Вейсен сопровождает зрителя во всех частях фильма, происходящих в самых разных частях планеты.

В качестве главных и самых распространенных источников зла на Земле в фильме изображены патриархия, капитализм и превосходство белых людей. Инициативы, с которыми выступают молодые люди, показаны не как случайные явления, а как дух всего поколения. Часто, как отмечает режиссёр, в первых рядах оказываются женщины. Флор Вассёр и Марион Котийяр придают большое значение феминизму, но, по их словам, не для того чтобы противопоставить мужчин и женщин, а как признание легитимных требований.

Показом этого остросоциального фильма закроется следующий кинофестиваль в Сан-Себастьяне. В широкий европейский прокат он выйдет этой осенью.