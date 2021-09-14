Лондон пересмотрел сроки ужесточения таможенного режима с ЕС

Великобритания отложила сроки введения дополнительных таможенных проверок ввозимой в страну сельхозпродукции из стран ЕС. Оформление ветеринарных и фитосанитарных сертификатов на товары из Евросоюза станут обязательными с 1 июля 2022 года. Ранее планировалось, что новые требования вступят в силу 1 октября текущего года и 1 января следующего.

В заявлении указывается, что сроки ужесточения таможенного режима переносятся из-за "долгосрочного воздействия пандемии на бизнес как в Соединенном Королевстве, так и в ЕС", затруднения работы глобальных логистических цепочек и повышения стоимости грузоперевозок, что особо остро ощущают производители продовольствия.

Работающие в пищевой отрасли руководители заявляют о необходимости принять срочные меры для решения таких проблем, как нехватка квалифицированных заводских рабочих и водителей грузовиков. Тем временем полки в британских супермаркетах заметно пустеют. Потребители ощущают нехватку ряда продуктов питания.