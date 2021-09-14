Речь «О положении Союза»: что обещано и сделано?

Первым председателем Еврокомиссии, выступившим с речью «О положении Союза», был Жозе Мануэль Баррозу в 2010 году. Изначально целью этой традиции было привлечь внимание к достижениям Евросоюза. В среду Брюссель пользуется случаем, чтобы определить приоритеты и наметить задачи на год вперед. Интересно вспомнить, что именно нынешняя глава Еврокомиссии обещала в прошлом году. Это было первое программное заявление в Европарламенте Урсулы фон дер Ляйен. Немку внимательно слушал британский историк и блогер Джон Уорт:

«Она почти не упоминала о вакцинах и ничего не говорила о цифровых ковидных пропусках. Эти вопросы вошли в повестку дня только в последние 12 месяцев. В своей первой речи о состоянии Европейского Союза она не могла точно предсказать, что наделает с ним коронавирус. Но то, что фон дер Ляйен предложила делать с климатом, Еврокомиссия в целом выполнила. Теперь дело стран-членов ЕС – сократить выбросы парниковых газов на 55% к 2030 году. "

В июле Европейская комиссия, как и обещала её председатель, обрисовала свою флагманскую программу защиты окружающей среды. В ней было предложено, в частности, полностью прекратить продажу автомобилей, работающих на ископаемом топливе, к 2035 году. «Зелёная сделка» стран-членов ЕС уже начала выполняться.

Фон дер Ляйен также говорила в 2020 году о том, как необходимо Евросоюзу соблюдать демократические ценности. Она не упомянула напрямую Польшу и Венгрию, которую обвиняют в их нарушении. Сотрудник Германского фонда Маршалла Якоб Киркегор отметил, что после её выступления для финансирование стран-членов были введены некоторые условия:

"Фон дер Ляйен наконец-то показала свои когти. До этого действовал компромисс со странами, не соблюдавшими верховенство права и принципы управления, который позволил утвердить общий бюджет и создать фонд восстановления после пандемии. Но сейчас запущен механизм увязки финансирования с правильным поведением. Мы видим, что деньги в Польшу и Венгрию не потекут».

Речь в Страсбурге длится более часа. Глава Еврокомиссии обычно использует её для того, чтобы представить свои планы в позитивном свете и заручиться поддержкой депутатов Европарламента, которым предстоит за них голосовать. Редактор издания Brussels Report Петер Клепп считает, что эти процедуры важны и для граждан:

«Люди и средства массовой информации обязаны придать этой речь большое значение. Еврокомиссия, любите вы её или ненавидите, является очень мощным институтом. В конце концов, у неё монополия на инициативы, которые сильно влияют на жизнь более чем 400 млн европейцев».

Как и в прошлые разы, речь "О положении Союза» будет восприниматься как отчет о проделанной за год работе и взгляд в будущее ЕС.