Визит папы римского в Словакию: день третий

Папа Римский Франциск в рамках апостольского визита в Словакию возглавил службу по византийскому обряду в Прешове. На мессе присутствовало более 30 тысяч верующих, которые приветствовали понтифика, прибывшего на открытом папамобиле на площадь перед местным дворцом спорта.

Свою проповедь Франциск посвятил истинности и чистоте веры. На востоке Словакии живет большинство прихожан автокефальной Православной церкви Чешских земель и Словакии. Их насчитывается в Прешове и окрестностях, по некоторым данным, до 100 тысяч человек.

Глава римско-католической церкви не в первый раз участвует в службе по византийскому обряду. В частности, такая месса проходила в Румынии во время пасторского визита в 2019 году.

Во второй половине дня у Франциска состоится встреча с представителями цыганского национального меньшинства в одном из периферийных районов города Кошице. "Луник-9" одно из самых больших цыганских поселений в Словакии. Здесь проживают более шести тысяч цыган, 90% из них не имеют работы.