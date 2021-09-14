Центр Кракова избавляется от автомобилей

Некоторые места в Кракове не менялись на протяжении веков. А некоторые очень сильно изменились за последние годы. И признаков этих изменений становится всё больше. Потому что Краков, город с почти миллионным населением, столкнулся с проблемой качества воздуха. И пытается решить её самыми разными способами.

«Наш город строился тогда, когда не было 700 автомобилей 1000 жителей, —говорит директор краковского управления общественного транспорта Лукаш Франек. — Все эти машины просто не помещаются здесь. Наши улицы в центре города не такие широкие как в Варшаве, Вроцлаве или Познани».

Власти города приняли решение выдавить машины из центра города, сделав некоторые улицы доступными только для пешеходов, велосипедов и мопедов. В Кракове построен самый широкий пешеходно-велосипедный мост и запущен прокат электровелосипедов в рамках программы ЕС Low-Carb.

Тем не менее, у изменений в дорожном движении есть противники. В основном это предприниматели, работающие в зонах «чистого транспорта». Завозить продукты и товары в рестораны и магазины можно только в определенные часы. Посетители не могут приезжать к ним на своих автомобилях. По словам предпринимателей, это больно ударяет по их доходам.

«Когда кто-то делает крупную покупку, он предпочитает отправится за ней на своей машине куда-нибудь, где он сможет купить всё сразу и не тащить потом это в сумках или тележке, что не очень удобно», —жалуется хозяйка продуктового магазина Изабела Бобула.

Власти Кракова знают об этой проблеме и, хотя они не намерены менять свой подход, по словам заместителя главы города Анджея Кулиги, дальнейшие решения будут приниматься только после консультаций с местными жителями:

«Мы хотим провести консультации в конце этого начале следующего года. Обсуждение вопросов передвижения по городу для нас очень важно. Мы понимаем, что учитывая отношение общества, такие вещи не спускаются сверху вниз. Мы должны этим заниматься вместе с местными жителями».

Условия для обсуждения парадоксальным образом были созданы пандемией Covid-19. Когда многие люди стали работать удалённо, а на улицах стало меньше машин, качество воздуха в Кракове сразу значительно улучшилось. И никто против этого не возражал.

В некоторых районах власти Кракова хотят установить «15-минуный режим». Это значит, что все основные услуги должны находиться в шаговой доступности. Но на это они еще должны получить согласие горожан.