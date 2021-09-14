Ангела Меркель подтвердила интерес ФРГ к балканским странам

В столице Албании Тиране канцлер ФРГ Ангела Меркель провела встречу с лидерами государств Западных Балкан. В ней приняли участие премьер-министры Албании, Сербии, Черногории, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины, а так же частично признанного Косова. Меркель выразила разочарование стагнацией процесса интеграции в ЕС Албании и Северной Македонии. Политик, чей срок на посту главы правительства подходит к концу, обратилась к Брюсселю.

После того, как страны стремящиеся в Евросоюз, выполнили определенные условия, "ЕС должен сдержать свое слово, а не придумывать новые условия из-за нежелания (по внутриполитическим причинам) продвигать процесс вступления. Это вызывает разочарование", сказала Меркель.

Во ходе встречи с албанским премьер-министром Албании Эди Рамой, Меркель отметила прогресс в обеспечении верховентства закона в Албании и Северной Македонии, и выступила за начало переговоров о присоединении этих стран к ЕС. Они должны были начаться еще при председательстве Германии в Евросоюзе в прошлом году. Но этого не случилось. Канцлер подтвердила, что ФРГ, независимо от результатов предстоящих в этой стране парламентских выборов, будет заинтересована в Западных Балканах.