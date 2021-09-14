Зелёные мечты Брюсселя натолкнулись на реализм Страсбурга

Наводнения в Бельгии и Германии, пожары в Греции и Испании... Подобные стихийные бедствия происходят всё чаще. Они указывают учёным, политикам и простым людям на происходящие в климате планеты изменения. Европейскими усилиями по их предотвращению руководит вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

"На наших плечах лежит огромная ответственность, потому что, если мы не будем действовать сейчас, я имею в виду немедленно, наши дети никогда нас не простят, - сказал он. – Точка невозврата может быть пройдена скоро. У нас нет выбора, мы должны действовать. И я надеюсь избежать того, что нас парализует страх перемен ».

Тиммерманс приехал на сессию Европарламента в Страсбурге, чтобы обосновать для депутатов план Брюсселя о сокращении выбросов в атмосферу углекислого газа на 55% к 2030 году. Это поможет в дальнейшем свести к нулю влияние Евросоюза на глобальный климат.

Но некоторые страны не хотят брать на себя часть возникающих при этом расходов. Другим, например, Германии, придётся сдержать рост своей промышленности. Впрочем немецкая "зелёная" Ска Келлер видит в этом шанс очистить экономику:

«Нам необходимо прекратить государственное субсидирование ископаемого топлива, избавиться от бесплатных сертификатов загрязнения, ускорить переход на солнечную энергию и другие возобновляемые источники».

Социал-демократ из Нидерландов Мохаммед Чахим считает нужным "поощрять потребителей на экономию энергии и вообще на более устойчивый образ жизни".

"Граждан беспокоит цена этого плана, - говорит польский консерватор Анна Залевска. – Народ опасается, что ему придётся платить за климатические амбиции Евросоюза».

Предложения Еврокомиссии варьируются от поэтапного отказа от бензиновых и дизельных двигателей к 2035 году до введения новых налогов на газовое отопления зданий. Предполагается стимулировать производство электромобилей, строже наказывать за вредные выбросы гражданскую авиацию и судоходство.

Евродепутаты подробно обсудят пакет этих мер, прежде чем он станет реальностью.