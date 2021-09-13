Uber: нидерландский суд на стороне водителей

Нидерландский суд признал водителей Uber наёмными работниками. Компания "должна платить им в соответствии с коллективным договором таксистов", говорится в постановлении, вынесенном в понедельник.

Также суд в Амстердаме решил взыскать с Uber компенсацию в размере 50 тысяч евро за несоблюдение трудового соглашения в пользу Федерации голландских профосюзов FNV, подавшей иск.

"Мы разочарованы этим решением, поскольку знаем, что подавляющее большинство водителей хотят оставаться независимыми. Они не желают отказываться от свободы выбора времени и места работы. Поэтому мы подадим апелляцию '', - заявил Мауриц Шонфельд, глава Uber в Северной Европе.

В FNV пояснили, что согласно вердикту, таксистам, которые сотрудничают с сервисом, положены соответствующие льготы, в том числе - минимальная заработная плата, оплачиваемые отпуска и больничные. Это касается примерно четырёх тысяч нидерландских водителей.

Аналогичное решение в начале года принял Верховный суд Британии. Он закрепил за местными водителями статус не самозанятых, как на том настаивали в Uber, а работников по найму.