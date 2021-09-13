Италия: в школу по пропускам

Примерно четыре миллиона итальянских учеников вернулись за школьные парты. Занятия в обычном, а не дистанционном формате, возобновились во многих регионах страны.

По официальным данным, 93% работников образовательных учреждений привиты от коронавируса. К тому их обязало введение властями "зелёных пропусков" с данными о вакцинации, без которых вход в школу запрещён. От директоров и учителей, до уборщиц и вахтёров - требование распространяется на всех сотрудников. Его невыполнение карается штрафом до 1000 евро. Отсутствующих более пяти дней отстранят от работы с лишением зарплаты.

Если студентам "грин-пасс" необходим для доступа на лекции и экзамены, то школьникам - не нужен. Но принести забытую тетрадь, сменную обувь или просто прийти пообщаться с педагогом об успеваемости своего чада родители не смогут без сертификата о вакинации или свежего ПЦР-теста. Жёсткие правила будут действовать как минимум до конца года.

Джорджия Орланди, корреспондент Euronews:

_"Сегодня в большинстве районов Италии и здесь - в столице - студенты и ученики вернулись в аудитории и классы: всё выглядит так, как и до начала пандемии. Правительство желает избежать введения дистанционного обучения. Для этого решено сделать обязательным "зелёный пропуск" не только для преподавателей, но и административных работников учебных заведений, техперсонала и родственников учеников, которые желают попасть на территорию школы. Но за эти меры власти подверглись резкой критике со стороны ряда профсоюзов работников сферы образования". _