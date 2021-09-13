Папа римский Франциск призвал Европу к солидарности без границ

Заявление прозвучало на фоне процесса восстановления экономики континента удар по которой нанесла пандемия коронавируса. Франциск прибыл в Словакию по приглашению президента республики Зузазны Чапутовой. В Братиславе понтифик встретился со священнослужителями, представителями дипкорпуса и гражданского общества.

Выступая перед собравшимися, глава римско-католической церкви предупредил об опасности соблазна обогащения и скорого заработка, что по его словам порождает мимолетную эйфорию, разделяющую, а не объединяющую.

"В мире, где все мы связаны, одного экономического восстановления недостаточно", - сказал Франциск. "Пандемия - великое испытание нашего времени. Никто не может оставаться в стороне, ни отдельные люди, ни народы. Мы можем принять вызов этого кризиса, который делает еще более насущной необходимость переосмысления нашего образа жизни".

На подготовку визита папы римского власти Словакии выделили более семи миллионов евро. К обеспечению безопасности Франциска привлечены тысяча триста военных.

В ходе поездки по стране понтифик проведет службы (в том числе под открытым небом). Визит продлится до 15 сентября.