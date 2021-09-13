Пхеньян напугал регион

Фотографию только что испытанной новой крылатой ракеты большой дальности обнародовали СМИ Северной Кореи. Сообщается, что тестовые запуски прошли в выходные.

В Южной Корее тем временем заявили, что не получили никаких уведомлений от Пхеньяна и сейчас совместно с США анализируют ситуацию. Северной Корее запрещено использовать баллистические ракеты, но крылатые ракеты не попадают под санкции Совета безопасности ООН, поскольку считаются меньшей угрозой.

Японские власти заявили, что были в курсе тестовых запусков, не исключив, что новые ракеты несут угрозу миру и стабильности самой Японии и региона.

Северная Корея сообщается, что ракеты успешно пролетели на территорией и территориальными водами страны и поразили цели на дистанции в полторы тысячи километров. Тестовый запуск был проведен сразу после национального праздника КНДР 9 сентября, 73-ю годовщину образования государства там отметили военным парадом.