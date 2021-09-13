Колумбия хочет проводить вакцинацию по-европейски

Колумбия хочет до конца года привести свой сертификат о вакцинации в соответствие со стандартами Европейским союзом. Богота стремится предоставить свободу передвижения тем своим гражданам, которые полностью привиты от коронавируса. С такими посланиями, а также с призывом способствовать восстановлению демократии в Венесуэле, посетила недавно Брюссель вице-президент Колумбии. Марта Люсия Рамирес дала интервью Euronews:

"На всех встречах с европейскими коллегами мы заявляли, что согласны с цифровым контролем процесса вакцинации. Важно также то, чтобы все получаемые нами вакцины были одобрены вашим агентством лекарственных средств и другими европейскими органами. Ну, и ковидный сертификат у нас с вами должен быть единого образца. В Колумбии имеется собственная программа для цифровой показа состояния с вакцинацией. Теперь важно обеспечить совместимость и связь различных цифровыми систем, чтобы позволить свободно перемещаться всем гражданам, получивших двойную дозу вакцин".

Колумбия надеется привить до конца октября 70% своего населения. Она пока не входит в список стран, поездки из которых в ЕС разрешены по несущественным причинам.

Вице-президент решала в Брюсселе и другую насущную проблему. Её латиноамериканское государство находится на втором месте в мире по количеству беженцев. Богота обещала принять 2 миллиона венесуэльцев. Этого может не потребоваться в случае отмены политических перемен в Каракасе:

«У нас нет времени, мы больше не можем тратить его на диалоги, которые не гарантируют возвращение в Венесуэле демократии. Это главное, потому что, если есть демократия, то нет беженцев».

По этой причине Марта Люсия Рамирес призвала Европейский Союз способствовать прекращению негативных процессов в регионе:

«Никто в Европе не хочет быть сторонним наблюдателем, который позволяет диктатуре консолидироваться. Напротив, мы хотим активную Европу, которая на деле гарантирует возврат к демократии в Венесуэле».

В последние месяцы Колумбия также брала под защиту беженцев с Гаити и Кубы, а недавно обещала временно принять 4 тыс афганцев, прежде чем они поселятся в США.