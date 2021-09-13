Афганистан: под дипломатическим давлением

Европейская дипломатия усиливает давление на новое афганское правительство, сформированное талибами, захватившими власть в стране. В частности, глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан отметил, что обещания включить в состав правительства представителей прежней власти и меньшинств не были выполнены:

– Реакция со стороны Кабула, которую мы до сих пор видим, нисколько не соответствует нашим ожиданиям. Мы, в частности, полагали, что могло быть сформировано инклюзивное правительство, но этого не произошло. Были сделаны определённые заявления, но за ними не последовало действий.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отметил, что гуманитарная помощь Афганистану может быть увеличена при определённых условиях:

– Мы требуем от талибов, чтобы они уважали основные права человека, особенно права женщин и меньшинств. Именно это и будет ориентиром для нас и наших партнёров при определении будущего взаимодействия с новым афганским правительством, в том числе для возможной помощи в плане развития.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет также обвинила движение «Талибан» в невыполнении данных им обещаний:

– Те, кто совершают расправы, убийства и нарушают другие права человека и те кто отдаёт такие приказы, должны немедленно привлекаться к ответственности.

Новым властям страны потребуется международное признание для выправления экономической ситуации. Сейчас государственные резервы Афганистана заморожены в банках США.