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США

US Open: победа Эммы Радукану

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 Кнарик Хачатрян
Britain's Emma Raducanu reacts after winning her 2021 US Open Tennis tournament women's final match against Canada's Leylah Fernandez
Britain's Emma Raducanu reacts after winning her 2021 US Open Tennis tournament women's final match against Canada's Leylah Fernandez   -   Авторское право  TIMOTHY A. CLARY/AFP or licensors
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18-летняя Эмма Радукану победила 19-летнюю Лейлу Фернандес в финале Открытого чемпионата США среди женщин. Британская спортсменка стала первой теннисисткой, выгравшей "Шлем", пройдя квалификацию. На пути к финалу она не потеряла ни одного сета, выиграв 9 матчей подряд, и все - в двух партиях.

Первая ракетка мира Новак Джокович взял реванш у Александра Зверева за поражение в Токио. Выиграв в пятисетовой битве, знаменитый серб сразится в финале с Даниилом Медведевым за сезонный Большой шлем.