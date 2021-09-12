"Рысь" против "Запада"

В Псковской области в ночь на воскресенье провели массовое ночное десантирование — более 600 бойцов со штатной техникой. В России, Беларуси и в Балтийском море проходит активная фаза международных учений "Запад-21".

Манёвры, крупнейшие за последние годы, начались в пятницу и продлятся до четверга. В манёврах задействованы силы 9 государств: около 200 тысяч человек, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники.

Ка-52 AP/Russian Defense Ministry Press Service

Среди задач "Запада-21" — отработать применение новейших российских боевых роботов — дистанционно управляемых боевых машин. Среди них — комплекс огневой поддержки для ВДВ и зенитная установка, задача которой — оборонять тылы от воздушных беспилотников.

Формально это проверка боеготовности Западного военного округа России, но по традиции в учениях участвуют и другие страны: кроме России и Беларуси, это Армения, Индия, Казахстан, Киргизия, Монголия, Пакистан и Шри-Ланка.

"Боевое братство" Savitskiy Vadim/Russian Defense Ministry Press Service

Александр Лукашенко наблюдал за ходом учений в воскресенье, а Владимир Путин, как сообщается, прибудет в Новгородскую область в понедельник.

Александр Лукашенко AP/BelTA

В Москве и Минске подчёркивают оборонительный характер учений: по сценарию, отрабатывается отражение агрессии против союзного государства. В НАТО призвали обеспечить прозрачность "Запада-21": так, некоторые эксперты считают заниженной заявленную численность российского контингента в Беларуси.

Учения "Рысь-21"

Одновременно с началом "Запада", в пятницу, начались учения польской армии "Рысь-21". В Польше и Литве заявили, что опасаются "гибридных инцидентов" во время российских манёров, а Варшава ранее ввела в приграничных регионах чрезвычайное положение, первое после 1989 года: как в связи с "Западом-21", так и в ожидании новой волны мигрантов.