Папа римский призвал венгров к открытости

"Протянуть руку помощи", "раскрыть объятия всем людям" - с таким призывом обратился Папа римский к жителям Венгрии.

Визит в Будапешт длился несколько часов. Франциск успел встретиться с Виктором Орбаном, которого неоднократно критиковал за антимигрантскую риторику.

Содержание 40-минутной беседы не разглашается. Позже премьер-министр заявил, что просил понтифика "не позволить христианской Венгрии погибнуть".

Сам глава католической церкви подчёркивал, что цель его поездки - отслужить заключительную мессу Международного евхаристического конгресса. На площади Героев, где прошла служба, собрались около 100 тысяч человек.

Папа римский Франциск, глава католической церкви: "Вот чего я желаю вам: чтобы крест стал для вас мостом между прошлым и будущим, а религиозные чувства - жизненной силой этой нации, столь привязанной к своим корням. Однако крест, вколоченный в землю, есть не только призыв укорениться, но и к тому, чтобы раскинуть свои руки для объятий".

Из Будапешта глава Римско-католической церкви направился в Братиславу. Помимо столицы, он посетит и другие города Словакии, встретится с представителями высшего руководства страны, духовенства проведёт несколько богослужений. Апостольский визит Папы римского продлится до 15 сентября.