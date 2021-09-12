Триумф женщин на кинофестивале в Венеции

На итальянском острове Лидо завершился Венецианский кинофестиваля. Праздник кино длился одиннадцать дней и проходил при соблюдении санитарных ограничений. Торжественная церемония награждения состоялась во Дворце кино, где международное жюри во главе с южнокорейским режиссером Пон Джун Хо вручило награды смотра.

Главный приз - "Золотого льва" - получила француженка Одри Диван за фильм "Событие". Картина поднимает поднимает вопрос прав женщин. Речь идет о возможности прерывания нежелательной беременности.

Одри Диван, режиссер: "Этот фильм я сняла с яростью, и с большим желанием. Я прочувствовала его всем моим чревом, сердцем душой и разумом".

Испанская актриса Пенелопа Крус получила Кубок Вольпи за главную роль в драме Педро Альмодовара "Параллельные матери".

Пенелопа Круз, актриса: "Я хочу посвятить эту награду двум другим параллельным матерям в моей жизни. Моей маме Энкарне - моему лучшему учителю и лучшему другу. Я люблю тебя, мама. И моей свекрови Пила Бардем, которой не стало два месяца назад. Она много сделала для актрис и актеров в нашей стране".

Приз за лучший сценарий достался американке Мэгги Джилленхол, представившей на фестивале свою дебютную ленту "Пропавшая дочь".