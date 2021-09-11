Папа римский Франциск приедет в один из самых неблагополучных кварталов Европы: на следующей неделе понтифик планирует посетить Луник IX: это район в словацком городе Кошице, населённый цыганами-рома.

Считается, что в Словакии около 600 подобных гетто, Луник — крупнейший из них не только в стране, но и в Европе. Его жители и власти готовят папе тёплый приём.

Марсель Сана, мэр Луника IX :

"Это огромная честь для нас, не только для меня, но и для всех нас. Папа Франциск хочет приехать сюда, чтобы приветствовать рома. Он часто посещает маргинализированные районы, и это даёт нам ещё больше причин уважать его".

В Лунике IX нет элементарных удобств, царит антисанитария. Словаки из других районов города боятся заходить к цыганам. Местные жители говорят, что слухи сильно преувеличены:

"Все боятся, что их тут волки съедят. Но тут нет волков, только люди".

Франциск прибудет в Словакию в воскресенье, после мессы в Будапеште. В последний раз папа римский посещал Словакию в 2003-м году — это был Иоанн Павел II.