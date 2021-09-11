Америка вспоминает жертв терактов 11 сентября

В США проходят траурные акции, приуроченные к 20-й годовщине терактов 11 сентября. Церемония в Нью-Йорке на месте рухнувших башен-близнецов Всемирного торгового центра началась с минуты молчания. В мероприятии приняли участие бывшие президенты-демократы Барак Обама и Билл Клинтон и действующий глава государства Джо Байден.

В ходе церемонии на нулевом уровне по традиции зачитали имена почти трёх тысяч жертв терактов 11 сентября — тех, кто погиб при взрывах, пожаре и обрушении небоскрёбов в Нью-Йорке, кто был убит в результате атаки на здание Пентагона, а также пассажиров четырёх самолётов, захваченных террористами.

Чтение имён в Нью-Йорке прерывалось несколько раз — ради минут молчания в те моменты, когда 20 лет назад в небоскрёбы Всемирного торгового центра врезались самолёты, когда рухнули северная и южная башни, когда был атакован Пентагон и когда в Пенсильвании разбился самолёт, пассажиры которого, как выяснилось впоследствии, боролись с террористами за контроль над лайнером.

Траурные церемонии проходят и в других штатах, прежде всего у Пентагона в Вирджинии, где акция началась с разворачивания национального флага над фасадом разрушенного 20 лет назад крыла, и в Пенсильвании, где собрались родственники и близкие пассажиров и членов экипажа рейса 93 авиакомпании United Airlines.

В Сент-Луисе в память о жертвах терактов 11 сентября установили более 7,5 тыс. флагов.