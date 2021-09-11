Франция: медики вышли на акции против санитарных мер

Десятки тысячи протестующих вышли на улицы французских городов на акции под лозунгами против системы санитарных пропусков, принуждения к вакцинации и других правительственных мер по борьбе с коронавирусной пандемией.

В Париже одна из крупнейших демонстраций была организована объединениями работников системы здравоохранения. Её участники недовольны запретом работать в медицинских учреждениях без прививки от коронавируса, — это правило вступает в силу 15 сентября, ещё месяц дают для получения второй дозы вакцины. Тех, кто не будет привит, должны отстранять от работы без сохранения зарплаты, они могут быть уволены. Протестующие медики и студенты профильных вузов расценивают это как запрет на профессию.

Крупные уличные выступления во Франции проходят уже девятую субботу подряд. Протестное движение активизировалось после введения санитарных пропусков с данными о вакцинации или тестировании на коронавирус для допуска в кафе, рестораны, междугородний транспорт, гостиницы и учреждения культуры.