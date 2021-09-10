На юге Испании горят леса

На юге Испании около тысячи человек эвакуированы из-за сильного лесного пожара, который продолжается здесь уже второй день. На борьбу с огнём направлена авиация, на земле работают 300 пожарных, один из которых погиб в результате полученных ожогов. Неблагоприятные погодные условия не позволяют усмирить стихию. Говорит Хосе Луис Перес, представитель пожарной службы Андалусии:

– Здесь сложная топография и дует ветер, порывы достигают 40 километров в час, что сильно затрудняет борьбу с огнём. Западный ветер сменяется восточным, и пламя движется то в одну, то в другую сторону. Из-за жаркой погоды и низкой относительной влажности воздуха растительность иссушена и легко загорается. Мы стремимся избежать эвакуации ещё большего числа людей.

По причине сильного задымления в ряде мест оказалось прерванным автомобильное движение, и людям пришлось дожидаться возможности продолжить путь:

– Ещё издали мы увидели довольно сильный дым, а когда приблизились, нас остановили, – делится один из водителей. – Мы тут ждём уже целый час... Немного нервничаем, но, полагаю, если нас тут держат, то, значит, здесь должно быть безопасно.

Причины пожара остаются неизвестны, но предполагается, что имел место поджог, поскольку возгорание произошло в двух разных местах в вечернее время, когда поднимался ветер.