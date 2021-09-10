Чего ждут от новой речи "О положении Союза"?

Программу «О положении Союза" ведёт из Брюсселя Джек Паррок:

На предстоящей неделе главным событием будет ежегодная речь о положении Евросоюза, которую председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен произнесёт в Европейском парламенте в Страсбурге в среду.

В прошлом году она в этой речи потребовала обеспечить равноправие ЛГБТ-сообщества по всему ЕС.

«Я не остановлюсь, пока не будет построен союза равенства. Союз, в котором вы можете быть тем, кто вы есть, и любить того, кого хотите, без страха дискриминации и обвинений».

Во время этого выступления она ни разу прямо не упомянула Польшу, которая создала так называемые зоны, свободные от ЛГБТ.

Теперь, предвосхищая речь этого года, мы поговорили с журналистами из ЕС, которые внимательно следят за подобными словами главы Еврокомиссии.

Тереза Кюхлер, корреспондент Svenska Dagbladet (Швеция):

«В прошлом году она сдерживала себя. Я имею в виду, что она могла бы открыто критиковать, например, Польшу и Венгрию. Мы знаем, что эти страны подвергались жёсткой критике за отход от основных демократических принципов. Тем не менее, Урсула фон дер Лайен ни разу не упомянула Венгрию и Польшу в своей речи. Она очень расплывчато говорила о важности демократии. Я помню, что она выглядела мрачной и недовольной. Надеюсь, что в этом году она будет повеселее, а также более решительной и уверенной в движении вперед".

Мэтт Томпсон, брюссельский корреспондент компании Law360:

«Как и на любом мероприятии высокого уровня в ЕС, оглашаются большие планы, но со скудными деталями. Это потом рождаются директивы и доклады. Но главное, что я помню с прошлого раза, - это большое внимание к изменению климата, к цифровым технологиям, к повышению конкурентоспособности. Думаю, в этом году будет примерно то же самое. Но интересно, сколько деталей мы узнаем».

Артёмс Коноховс, брюссельский корреспондент Латвийского радио:

«Это частично игра на аудиторию, частично стремление сделать ЕС более заметным. Это выступление будет транслировать не только Euronews, но и на Латвийское радио, где я работаю, и другие средства массовой информации. Это поможет напомнить некоторым людям о Европейском союзе и его институтах, а также о том видении, которое у них есть. Но все мы будем переваривать эту речь на протяжении некоторого времени. Только в будущем, изучив прозвучавшие предложения и идеи, мы увидим, что они на самом деле означают".

На прошлой неделе Европейская комиссия тихо объявила о чем-то, что может начать оказывать реальное влияние на изменение климата.

Евросоюз уже предложил запретить автомобили, работающие на ископаемом топливе. Это одна из мер, призванная свести к нулю влияние стран-членов на глобальный климат к 2050 году. В Европа первой из всех континентов покончит с выхлопом от сгорания бензина и дизельного топлива.

На минувшей неделе Брюссель представил менее прямой, но эффективный финансовый механизм сокращения вредных выбросов в атмосферу. ЕС выпустит облигации на сумму до 250 млрд евро с целью их вложения только в те проекты, которые благоприятно влияют на окружающую среду.

На новой неделе Европейский парламент возобновит свою работу на пленарной сессии в Страсбурге. Вот краткое изложение того, на что следует обратить внимание:

Как иметь дело с Талибаном? Для того, чтобы новые правители Афганистана взаимодействовали с Евросоюзом, им уже предъявлено несколько условий. Об этой проблеме подготовлена резолюцию, по которой состоится голосование. Евродепутаты собираются выразить обеспокоенность по поводу соблюдения прав афганских женщин и доступа к жителей этой страны к гуманитарной помощи.

Европарламент намерен одобрить так называемую "голубую карту Евросоюза", которая упростит трудоустройство иностранной рабочей силы. Со введением этого документа понижается порог минимальной заработной платы и облегчается перемещение трудящихся в пределах ЕС. Тем самым предполагается решить проблему старения европейцев за счет привлечения талантливой и энергичной молодежи из других регионов.

Решено усилить охрану здоровья. На голосование в Европарламенте будут представлены два закона, призванные помочь Европа реагировать на угрозы заболеваний, способных перемещаться через границы.

Депутаты рассмотрят проект закона против ущемлении свободы средств массовой информации в Польше, несоблюдении правительством этой страны правил и общих ценностей Евросоюза.