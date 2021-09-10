Эксперты видят рост террористической угрозы Евросоюзу

Эксперты видят рост террористической угрозы ЕвросоюзуКомментарии
Два десятилетия назад Европа издалека, но сопричастно, наблюдала, как разворачивается нападение на Америку. Западным странам по обе стороны Атлантики пришлось извлекать уроки 11 сентября 2001 и приспосабливаться к постоянной угрозе их безопасности. За минувшие годы Евросоюз сам становился жертвой терроризма, вместе с Соединёнными Штатами боролся с экстремизмом.
Эксперт по разведке и безопасности Клод Монике считает, что европейцев нельзя просто укрыть «пуленепробиваемыми» щитами:
«Мы добились прогресса после 2001 года. А затем, к сожалению, произошли теракты в Мадриде, теракты в Лондоне. Мы адаптировали законодательство, мы выделили больше ресурсов. Но риски не устранены устранены, возникают новые угрозы. Например, Франции и другим странам нужно внимательное следить за тем, что происходит в Африке, особенно в зоне Сахеля. Нам нужно принимать превентивные меры в Сахеле, чтобы держать угрозу как можно дальше от европейских границ. Это может показаться опасной политикой, политически и юридически сомнительной. Но это вопрос безопасности для Европы ».
20 лет войска США и их союзников находились в Афганистане, чтобы он не был рассадником терроризма. После своего ухода американцы оставили вакуум безопасности, который тут же заполнили вооруженные талибы.
«Возникли два серьёзных риска. Первый - то, что в Европу под прикрытием беженцев прибудут, пусть и в ограниченном масштабе, террористы. Так уже было в 2013-2014 годах, когда при участии выходцев из Сирии были совершены нападения в Париже и Брюсселе. Но главную опасность представляет победа глобального джихада. Победой считается захват Кабула талибами. Мы ясно видим это в социальных сетях, это может вдохнуть новую жизнь в джихад ».
Клод Монике отмечает, что Вместе с "Талибаном" теперь в Афганистане себя вольготно чувствуют террористы из Аль-Каиды и так называемого "Исламского государства". Европе нужно найти средства чтобы предотвратить экспорт оттуда экстремизма.