Мигрантов развернут?

Британские власти намерены разворачивать лодки с мигрантами, пересекающими Ла-Манш, в обратную сторону, несмотря на предупреждения французской стороны о том, что это может поставить под угрозу жизни людей. По сообщению британского МВД, пограничные службы обучаются приёмам «разворота» на море, согласно планам, разработанным на ближайшие два года. Не уточняется, идёт ли речь о выдворении мигрантов во французские воды или об их конвоировании к французским берегам.

Французские власти уже осудили эти планы. Глава МВД Франции отметил, что «защита человеческих жизней на море имеет приоритет над соображениями национальности, статуса и миграционной политики». При этом он согласился удвоить число сотрудников, размещённых на побережье Ла-Манша, но отклонил предложение Великобритании о формировании совместного подразделения по борьбе с нелегальной миграцией. В этом году уже 13500 человек незаконно пересекли Ла-Манш на небольших лодках, причём около 1000 из них - за последние два дня. Из Лондона передаёт Тайг Энрайт, корреспондент Euronews:

– Подобный шаг найдёт поддержку у избирателей правого толка, но знающие люди настроены весьма скептически. Ведь нельзя просто взять и развернуть лодку, она может при этом перевернуться, особенно, когда речь идёт о небольших лодках, на которых обычно плывут мигранты. К тому же, для того, чтобы направить лодку во французские воды, потребуется согласие французов. Так что едва ли британские власти вообще станут применять эту суровую меру, разве что в редких случаях.