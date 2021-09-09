Гала-концерт Сони Йончевой и Пласидо Доминго на площади Александра Невского

Известная болгарская оперная певица Соня Йончева выступила на вечернем концерте на площади св. Александра Невского в центре болгарской столицы. Вместе с ней на сцену поднялся легендарный испанский тенор Пласидо Доминго.

Это новая страница в биографии Сони Йончевой - она сама организовала гала-концерт в Софии, продумав все его детали.

Я всегда была связана со своей страной, даже если я не живу здесь уже 20 лет. Душа у меня болгарская. Я тут родилась, моя семья живёт здесь. Соня Йончева сопрано

Программа концерта отличается многообразием. В её первой части - известнейшие оперные арии и дуэты а во второй - прекрасные испанские сарсуэлы. По словам Сони Йончевой, она хотела поприветствовать Пласидо Доминго музыкой его родины, чтобы он почувствовал себя в Болгарии как дома.

Это первая музыка, которую я услышал, потому что моя мама исполняла её вплоть до 9 месяцев беременности. Я люблю эту музыку. К тому же это первая музыка, которую я сам стал исполнять. Я горжусь тем, что знакомлю с сарсуэлой весь мир. Пласидо Доминго тенор

Артисты подружились после того, как 11 лет назад Соня Йончева победила на конкурсе “Опералия”, организованном Пласидо Доминго.