Гала-концерт Сони Йончевой и Пласидо Доминго на площади Александра Невского

Известная болгарская оперная певица Соня Йончева выступила на вечернем концерте на площади св. Александра Невского в центре болгарской столицы. Вместе с ней на сцену поднялся легендарный испанский тенор Пласидо Доминго.
Это новая страница в биографии Сони Йончевой - она сама организовала гала-концерт в Софии, продумав все его детали.
Программа концерта отличается многообразием. В её первой части - известнейшие оперные арии и дуэты а во второй - прекрасные испанские сарсуэлы. По словам Сони Йончевой, она хотела поприветствовать Пласидо Доминго музыкой его родины, чтобы он почувствовал себя в Болгарии как дома.
Артисты подружились после того, как 11 лет назад Соня Йончева победила на конкурсе “Опералия”, организованном Пласидо Доминго.