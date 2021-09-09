Рассекая льды: Диана Киджи ломает стереотипы на флоте

"Десять градусов влево!" - отдает команду Диана Киджи, в то время как российский атомный ледокол "50 лет Победы" приближается к Северному полюсу. В свои 27 лет Киджи - старший помощник капитана, задает путь, по которому судно идет по Северному Ледовитому океану. Диана - первая женщина-штурман атомного ледокола.

Диана Киджи, старший помощник капитана ледокола "50 лет Победы": "Мне со школы была интересна работа в море. Потом, когда я попала на ледокол, я поняла, что мне интересна работа именно на ледоколах: маневрирование, работа во льдах, проводка других судов".

Суровый климат и минимум комфорта. В стране, где в ряде профессий доминируют мужчины, Диана ломает стереотипы. Как девушку встретила команда?

Диана Киджи, старший помощник капитана ледокола "50 лет Победы": "Коллектив принял достаточно благодушно. Понятно, что по началу присматривались, потому что для атомного флота это был совершенно новый опыт. На тот момент были девушки-практикантки, но девушки, которая бы пришла работать непосредственно на должность и выполнять свои обязанности, тогда не было".

Диана не собирается останавливаться на достигнутом и мечтает проводить караваны в арктических морях в качестве капитана ледокола. Изменение климата делает Арктику более судоходной. Атомный ледокольный флот России, где служит Киджи, призван задачи обеспечения национального присутствия в Арктике.