Италия: у антипрививочников конфисковали ножи и огнестрельное оружие

Итальянская полиция провела серию рейдов против антипрививочников - экстремистов. Речь, как сообщаетя, идет о группе, которая в соцсетях называет себя "Воины". По некоторым данным, ее члены рассматривали возможность совершения противоправных актов в знак протеста против "ковид-сертификатов!" и мер, направленных на борьбу с распроранением коронавируса.

Гвидо Д'Онофрио, представитель полиции: "От подстрекательства, а этим они занимались изначально, они перешли к покупке оружия и планировали прибегнуть к расправам во время демонстрации в Риме, которая должна состояться 11 сентября. Так что эти люди уже намерены воевать не только винтернете".

Рейды состоялись в Риме, Милане и Венеции. В ходе обысков в домах подозреваемых стражи порядка обнаружили ножи, дубинки, кастеты, перцовые баллончики и огнестрельное оружие. Расследование продолжается.