Европарламент разбирается с «Пегасом» и утечкой номеров

Первоначально электронный "Пегас" разрабатывался для борьбы с преступниками. Но под его копытами оказался даже президент Франции Эммануэль Макрон. Предполагается, что целый ряд правительств, в том числе европейских, использовали эту программу израильской компании NSO для слежки за бизнесменами, правозащитниками и журналистами. Когда это выяснила организация Amnesty International, в брюссельских учреждениях разразился скандал. Зелёный евродепутат из Франции заявила, что в ЕС нет места политическому шпионажу:

«Мы должны очень дотошно расследовать дело Pegasus, раскрыть о нем всё и привлечь правительства к ответственности, - сказала Гвендолин Дельбос-Корфилд. - Это относится не только к Венгрии, которая одна из всего Евросоюза этим инструментом пользовались, но и к другим странам-членам, которые во-время на это не отреагировали и четко не заявили, что они против этого ».

С помощью "Пегаса" взлому подверглись телефоны видных деятелей и влиятельных организаций. В июле в прессу просочился длинный список их номеров. Эксперт по разведке и безопасности считает, что сначала необходимо выяснить происхождение и причины этой утечки:

«Невозможно, чтобы журналисты или Amnesty International обнаружили список из 50 тысяч человек, за которыми шпионит программное обеспечение израильской компании, связанной с обороной Израиля, - сказал Клод Монике. - По-моему, список был передан журналистам и правозащитникам каким-то государством. Европейским руководителям должно быть более интересно, кто был источником утечки, чем сами факты ".

Во вторник правительство Германии признало, что её федеральная полиция прибегала к такой слежке.

В отличие от большинства программ-шпионов, Pegasus не требует от пользователя никаких действий. Вирус проникает в его телефон незаметно и, после установки, способен получить доступ ко всем его данным, а также дистанционно активировать камеру или микрофон.