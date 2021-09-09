Насколько реалистичен "Зелёный" план Еврокомиссии?

Еврокомиссия поставила перед Союзом задачу сократить выбросы углекислого газа на 55% к 2030 году. Для этого Брюссель должен пересмотреть все законы ЕС в сфере энергетики и климата и заставить другие столицы их выполнять. Глава Международного агентства по возобновляемым источникам энергии и советник Еврокомиссии Франческо Ла Камера называет этот план грандиозным. С ним беседовала корреспондент Euronews Мейв Макмахон.

Ла Камера: За решением спасать планету следует законодательство. Страны-члены должны взять на себя юридическое обязательства действовать по этому плану. Это позволит Европейскому Союзу повести за собой весь мир к нулевому влиянию на климат. Это будет своего рода «шедевр».

Euronews: Пока это всего лишь предложение. Каким странам будет труднее всего его осуществлять?

Ла Камера: Естественно, некоторым государствам придётся преодолеть свою зависимость от запасов ископаемого топлива, угля и лигнита. А таким странам, как Германия, сложно отказаться от ядерной энергетики.

Euronews: Еврокомиссия до сих пор не знает, как относиться к атомным электростанциям, вредны ли они для окружающей среды, как пометить их в так называемой "системе устойчивой маркировки".

Ла Камера: По-моему, ни одна частная компания не готова сегодня инвестировать в ядерную энергетику. Конечно, мы считаем, что в этой сфере нужно продолжать исследования и разрабатывать инновации. Но в этот конкретный момент я не вижу особенно важной роли для атома.

Euronews: Так что насчет водорода? Вокруг него сейчас много шумихи, его считают заменой ископаемого топлива. Действительно ли он зелёный и чистый?

Ла Камера: По нашеу сценарию, в 2050 году водород будет на 70% зелёным и на 30% голубым (эти цвета говорят о том, как его получают). Мы думаем, что это отражало быть реальное положение в странах, где экономика сильно зависит от газа. Чтобы не разрушать их экономику, мы должны разрешить им использовать природный газ и пластик для производства водорода. Естественно, что в долгосрочной перспективе зелёный водород будет самым конкурентоспособным, а не только самым чистым.