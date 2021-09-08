Новосибирский Музей колокольного звона хранит огромное количество разнообразных колоколов: от новых до старых, от целых до разбитых на крошечные кусочки. Здесь более 400 экспонатов, представляющих в первую очередь колокольное искусство Сибири. Самый старый колокол музея датируется 1817 годом. Самый большой весит 167 килограммов.

"Мы проехали от Тюмени до Иркутска, от Новосибирска до Бийска, - рассказывает Алексей Талашкин, заместитель руководителя Сибирского центра колокольного искусства. - У нас наверное около сотни 3D копий колоколов сибирского дореволюционного литья".

В центре колокола внимательно изучают, чтобы понять, как они были сделаны, почему сломались, а главное - пытаются воспроизвести их звон. На помощь пришли новые технологии: колокола сканируют, чтобы получить их точные размеры и сделать литейную форму. Анализируют химический состав. Хотя команда пытается максимально воссоздать процесс изготовления колоколов, кое-что приходится делать иначе.

"Точно соблюсти химический состав полностью - это можно повторить. Можно форму колокола точно повторить. Но все процессы до конца литейные мы повторить не в состоянии. Во- первых, у нас нет тех печей, которыми раньше плавили", - говорит Виктор Васильев, начальник техотдела Сибирского центра колокольного звона, который хорошо разбирается в том, как изготавливались колокола в прошлом.

В рамках проекта "Вернём колоколу голос" планируется отлиить по два экземпляра копий 22 разбитых колоколов: одинр дубликат останется в музее, а второй вернётся туда, откуда был взят оригинал. Отлиты уже три таких колокола, и они звучат.