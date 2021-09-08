Марокко избирает парламент

В Королевстве Марокко проходят проходят парламентские и региональные выборы. На избирательных участках ожидают более 17,5 миллионов подданных. Одна из главных интриг голосования - сумеет ли умеренная исламистская Партия справедливости и развития (ПСР) повторить свой успех, достигнутый два раза подряд - на выборах в 2011 и 2016 годах.

Абдалла Джавад Слауи, избиратель: "Голосование проходит очень хорошо. Мы ждали этого важного дня для Марокко. Все должны голосовать, и я пришел исполнить свой долг".

Основными конкурентами ПСР политологи называют партию "Подлинность и модернизм", Национальное объединение независимых, а также старейшую партию страны - национально-консервативную "Истикляль".

Амина Факих, избирательница: "Я искренне надеюсь, что политики за которых мы отдали свои голоса, справятся со стоящими перед ними задачами. Они должны проявить заботу о людях. Слава Богу, я убеждена, что голосовала за правильного человека".

Согласно действующей конституции, после подведения итогов выборов в Палату представителей, будет сформировано новое правительство, а премьер-министром станет представитель победившей партии. Кабинету министров предстоит решать проблемы занятости, особенно молодежи, и укреплять национальную промышленность. За ходом выборов в Марокко следят более 4,5 тысячи наблюдателей.