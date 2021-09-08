Киншаса: модный показ или акция протеста?

Платья из консервных банок и жилеты из пластиковых пробок: в Киншасе прошел фестиваль KinAct. На грязных улицах столицы Конго его участники попытались совместить искусство и акцию протеста. Все костюмы импровизированного «модного показа» созданы из мусора: пустых пачек сигарет, порванных проводов и осколков зеркал. Цель — привлечь внимание жителей крупнейшего мегаполиса центральной Африки к проблемам окружающей среды.

«Думаю, это заставляет людей задуматься об исходных материалах и о том, как из ненужного предмета можно создать что-то потрясающее, необыкновенное», — говорит художница под псевдонимом Chivas et la multiple.

Киншаса — третий по величине город Африки после Каира и Лагоса. По подсчетам аналитиков, его 15-ти миллионное население производит девять тысяч тонн мусора каждый день. Из-за отсутствия развитой системы сбора отходов мегаполис буквально превратился в свалку. А из-за проблем с чистой водой в городе нередки случаи холеры.

«Наш город — очень грязный, и он такой уже долгое время. Поэтому мы и придумали этот фестиваль. Чтобы сказать: мы живем в мусоре, что нам с ним делать?» — рассказывает основатель KinAct Эдди Экете.

Некоторые художники обратились и к темным страницам истории Конго: например, костюм из автомобильных покрышек напоминает о жестокостях колониалистов при добыче каучука, а создатель костюма из разбитых зеркал сравнивает его с разбитой Африкой.