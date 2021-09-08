В Париже открылся исторический процесс по делу о терактах

1800 истцов, 330 адвокатов, 20 обвиняемых и 140 аккредитованных СМИ... Во французской столице начался суд по делу о терактах в Париже 13 ноября 2015 года. Это самый крупный процесс, когда-либо проходивший во Франции. "Его масштабность", пишет местная пресса, "сравнима с глубиной трагедии". Свидетельствовать перед судом будут около 300 человек - политики, представители юстиции, родственники погибших и пострадавших. Многие выжившие попытаться понять, что заставило преступников совершить нападения.

Тьери Майо, пострадавший в результате теракта в концертном зале "Батаклан": "Парни взяли автоматы Калашникова, и хотя, они были дилетантами, они убили 130 человек. Кого? Молодых людей? Даже люди моего возраста считают себя молодыми. Я лично чувствую себя молодым. Мы собирались пить пиво, слушать рок-н-ролл. А те, кто сидели на террасе, что чем они занимались? Они были среди друзей, выпивали. Что они сделали не так? Ничего. И их убили. Честно говоря, невозможно жить дальше. Должна быть какая то справедливость".

Только один из обвиняемых, франко-марокканец Салах Абдеслам, принимал непосредственное участие в нападении. Остальные 19 обвиняются в пособничестве и подготовке теракта. Четырнадцать непосредственно присутствуют на суде. Четверых предположительно нет в живых, один отбывает тюремное наказание в Турции и еще один, гражданин Сирии, по-прежнему находится в розыске.

Жертвами терактов в концертном зале "Батаклан", на стадионе "Стад де Франс" и в парижских кафе стали 130 человек. Более 400 пострадали.

Следственное досье по делу, собранное в 542 томах, насчитывает около миллиона страниц и сорок семь тысяч протоколов. Процесс по делу о терактах в Париже предположительно продлится до мая следующего года и будет снят для Национального архива Франции.