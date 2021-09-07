Венеция: мост Риальто открылся после реставрации

Старейший и самый знаменитый мост Венеции открылся после реставрации. Риальто — один из четырех переходов через Гранд-канал: это каменная арка шириной 22 метра, которую удерживают 12 тысяч свай, забитых в дно лагуны.

Мост Риальто был построен в 1590-м году, и до 2015 ни разу не ремонтировался. Тогда началась его масштабная реконструкция, которая обошлась спонсору —итальянскому фэшн-холдингу OTB Group — в €5 млн.

На открытие моста был приглашен знаменитый тенор Андреа Бочелли, исполнивший гимн Италии и арию из оперы "Турандот".

Реставрация моста Риальто была завершена еще в 2019-м, но из-за пандемии церемонию открытия пришлось перенести.