Талибы открыли стрельбу на демонстрации против Пакистана в Кабуле - корреспондент Euronews

Талибы открыли стрельбу в воздух для разгона демонстрации против Пакистана в Кабуле. Об этом сообщает собственный корреспондент Euronews в Афганистане Анелиз Боржес.

Как сообщает агентство AFP, демонстранты собрались перед посольством Пакистана, "размахивая плакатами и выкрикивая антипакистанские лозунги". По некоторым данным, пакистанские ВВС оказали поддержку с воздуха во время наступления талибов на провинцию Панджшер - последний оплот сопротивления. Сообщается, что акции протеста в поддержку непокоровшегося "Талибану" лидера ополченцев Ахмада Масуда прошли в центральной провинции Дайкунди, а также в городах Газни и Герат.

Как утверждается, в Кабуле талибы открыли огонь, чтобы разогнать протестующих. За несколько минут до стрельбы они потребовали, чтобы журналисты прекратили съёмки.

Афганское агентство Asvaka сообщает, что талибы задерживают протестующих. По данным телеканала Tolo News, среди задержанных оказался один из его операторов.

Анелиз Боржес, Euronews:

"Сегодня утром боевики "Талибана" открыли огонь для разгона акции протеста нв Кабуле. Около 2 часов сотни людей шли маршем по улицам афганской столицы, многие выкрикивали лозунги, осуждающие Талибан, но также и Пакистан, из-за той роли, которую, по их мнению, играет соседняя страна в этом кризисе. Многие обвиняют Пакистан в поддержке талибов в борьбе с движением сопротивления в провинции Панджшер на севере Афганистана, единственном участке территории, не находившемся под властью талибов. Мы видели, как росла напряжённость, как боевики "Талибана" теряли контроль над ситуацией.

Протестующие пытались сначала вывести на улицу женщин. Именно группа женщин и начала протест, но большого успеха они не добились. Затем многочисленная группа мужчин, сотни мужчин, присоединились к женщинам и продолжили марш по городу. Талибы попытались использовать свои машины, чтобы разогнать этот марш, но это тоже не сработало. А когда демонстранты приблизились к комплексу президентского дворца недалеко от того места, где мы сейчас находимся, в этот момент ворвались талибы, сказали журналистам положить камеры и начали стрелять.

Мы слышали непрерывную стрельбу минут десять. И было неясно, есть ли жертвы, ранен ли кто-нибудь. Улицы сейчас пугающе тихи. Мы укрылись в этом отеле, но не знаем, что происходит снаружи Из свидетельств очевидцев мы можем заключить, что группы протестующих всё ещё там, их держат под дулами автоматов, и, конечно, пока я говорю, ситуация в афганской столице осатётся нестабильной и абсолютно непредсказуемой".