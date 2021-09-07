Срочная новость
This content is not available in your region

Германия

Протест среди кувшинок

 Ирина Александрова
euronews_icons_loading
Протест среди кувшинок
Авторское право  AFP
Размер текста Aa Aa

Активисты "Гринпис" устроили акцию протеста в Мюнхене, где проходит международный автомобильный салон IAA Mobility. Манифестанты требовали от властей принять действенные меры в борьбе с климатическими изменениями. В свою очередь руководители ведущих немецких автоконцернов призвали политиков оказать компаниям больше поддержки в переходе на климатически нейтральные виды транспорта.

Выставка в Мюнхене стала одним из первых крупных мероприятий такого рода, которые проводятся в Германии с начала пандемии коронавируса. "Этотавтосалон является сигналом надежды", - сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель.