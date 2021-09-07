Венецианский фестиваль: "Коробка", "Собачий мир", "Католическая школа"

Актёры мексиканского фильма «Коробка» вышли на красную дорожку Венецианского кинофестиваля. Эта лента, снятая венесуэльцем Лоренцо Вигасом – один из претендентов на главную награду – «Золотого льва». В ней рассказывается история 13-летнего мальчика, который проезжает пол-Мексики в поисках коробки с останками отца, найденными в братской могиле.

Итальянской актрисе Людовике Насти всего 14 лет, но она уже второй раз гость Венецианского фестиваля. Она исполнила главную роль в картине «Собачий мир» режиссёра Алессандро Челли.

– Мне запомнится это на всю жизнь, – говорит Людовика Насти, – и не только потому, что наш фильм был представлен здесь, на конкурсе Венецианской международной недели кинокритиков, но и потому, что это был отличный проект, мы получали удовольствие от работы, трудились с душой и выложились на полную.

Здесь также была представлена ещё одна итальянская лента – «Католическая школа» режиссёра Стефано Мордини. В ней рассказывается о резне в итальянском приморском городке Чирчео в 1975 году.