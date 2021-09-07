ЕС обделяет Венгрию и Польшу при раздаче средств на восстановление

Европейская комиссия пытается поставить условием финансирования Венгрии и Польши соблюдение ими принципов правового государства. Брюссель до сих пор не утвердил планы расходования Будапештом и Варшавой средств из фонда восстановления после пандемии. Еврокомиссар по вопросам юстиции подтвердил, что задержка связана с сомнениями по поводу отношения этих стран к демократии и другим общим ценностям:

«Существует связь между этими планами и ежегодными рекомендациями для конкретных стран, - сказал Дидье Рейндерс. - И если вы посмотрите на эти конкретных рекомендации, то увидите, что Польше мы сделали некоторые замечания относительно независимости системы правосудия. Что касается Венгрии, то ей указано на необходимость лучше организовать борьбу с коррупцией. Так что очень важно прояснить ситуацию и посмотреть, есть ли положительные изменения в обоих случаях. Об этом мы говорим со всеми странами-членами. Поэтому будет возможно для Еврокомиссия поставить некоторые условия на пути к принятию различных планов ».

У Брюсселя давние претензии к Будапешту и Варшаве по поводу верховенства права. Венгрию обвиняют в разбазаривании общих фондов, ограничении свободы прессы и образования; а Польшу - в попытках подчинить правящей партии суды. Обе страны считают нападки на них идеологически мотивированными. Профессор европейских исследований Оксфордского университета сказал Euronews, что Евросоюзу следует построже обращаться с венгерским премьер-министром:

"Виктор Орбан злоупотребляет членством свое страны в Евросоюзе, - сказал Тимоти Гартон-Эш. - Он побеждает на выборах, говоря своим сторонникам, что нужно кампанию Брюсселю против Европейского Союза. При этом он забирает миллиарды денег европейских налогоплательщиков. Поэтому ключ к эффективному ответу - это установить связь между Европой ценностей и Европой денег. Это то, чего Европейский Союз до сих пор не смог сделать ».

Тем временем, Еврокомиссия попросила высшую судебную инстанцию ЕС оштрафовать Польшу за невыполнение распоряжения о закрытии дисциплинарной палаты, предназначенной для наказания судей. В Брюсселе считают, что Варшава не обеспечила независимость и беспристрастность этой палаты.