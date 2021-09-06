Дело о рейсе MH-17: год до приговора

Суд в Гааге собирается к концу 2022 г. вынести решение по делу о «Боинге» «Малайзийских авиалиний», сбитом в небе над Донбассом. Судья Хендрик Стейнхёйс отметил, что разбирательство затягивается из-за слишком большого объёма материалов.

Сейчас в суде выступают родственники погибших пассажиров и членов экипажа. Они рассказывают, каким тяжёлым ударом для них стала потеря близких. Риа ван дер Штеен говорила, что не сомневается: именно Москва виновна в убийстве 298 человек, цитата: «Они знают, что мы знаем, что они лгут».

По версии международной следственной группы, «Боинг-777» был сбит 17 июля 2014 из российского ракетного комплекса «Бук» с территории, подконтрольной пророссийским силам. Обвиняемыми на этом процессе стали четверо лидеров сепаратистов.

Российские власти обвинения в причастности к произошедшему отвергала, заявляла о недоверии международному следствию и выдвивагала ряд своих версий, противоречивших друг другу. В Москве настаивали, что это была атака украинского истребителя, ракета была запущена из украинского «Бука», согласно одной из российских версий, украинскими военными.