Из израильской тюрьмы бежали шесть палестинцев

Израильские военные и полицейские разыскивают шестерых палестинцев, бежавших из тюрьмы "Гильбоа", которая считается одной из самых хорошо охраняемых в еврейском государстве. В числе беглецов - 46-летний Закария Зубейди, командир "Бригады мучеников аль-Аксы", боевого крыла движения ФАТХ, а так же пятеро членов группировки "Исламский джихад". Все шестеро приговорены к пожизненному заключению.

Мужчины совершили побег через прорытый из камеры туннель. Как это им удалось, пока не известно, однако сообщается, что заключенным была оказана помощь извне. Премьер-министр Израиля назвал случившееся "серьезным инцидентом".

Палестинцев разыскивают на севере Израиля и на Западном берегу Иордана. Израильские силы безопасности проводят патрулирование районов, где предположительно могут скрываться беглецы.

Сторонники палестинской группировки "Исламский джихад", узнав о побеге заключенных, раздавали конфеты и другие сладости в городе Газа.