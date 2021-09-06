ЕС осудил военный переворот в Гвинее

Евросоюз и Китай требуют освободить президента Гвинеи Альфа Конде, об аресте которого объявила группа военачальников. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель осудил силовой захват власти в республике и призвал все политические силы страны действовать в интересах мира, ради благополучия населения и руководствоваться принципом верховенства закона.

Военнослужащие по главе с полковником Мамади Думбуя захватили президентский дворец в воскресенье. Они объявили о свержении главы государства, который в прошлом году обнулил свои президентские сроки. Военные формируют свой руководящий орган для подготовки новой Конституции и призывают всех госслужащих вернуться к работе:

«Будут приняты все меры для обеспечения безопасности мирных граждан и их имущества. Все подразделения внутренних дел должны сохранять спокойствие и избегать передвижений в сторону Конакри».

Путчисты обещают провести широкие консультации с политическими силами Гвинеи и передать власть, цитата, «народу». Они заявляют, что намерены соблюдать международные обязательства страны перед международными организациями.