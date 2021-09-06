ФРГ: машинисты всё ещё бастуют

Железнодорожное сообщение в Германии вот уже пятый день ограничено из-за забастовки машинистов: в понедельник Deutsche Bahn смогла обеспечить лишь 30% рейсов дальнего следования и 40% региональных. Компромисс не достигнут: Немецкий профсоюз машинистов поездов (GDL) отверг предложение компании о повышении зарплаты на 3,2%, выплате единовременных премий и уменьшении срока действия тарифного договора с 40 месяцев до 36.

Клаус Везельский, председатель Немецкого союза машинистов поездов:

"Зачем нам эти 3,2%, если нас и далее намерены ограничивать в подготовке новых машинистов, обслуживающего персонала, бортовых поставщиков общественного питания, и таким образом сделать так, чтобы мы не составляли большинство сотрудников".

Некоторые пассажиры поддерживают забастовку, другие не довольны её последствиями:

"Я думаю, это нормально, что они бастуют, требуют справледливой оплаты своего труда. Если им не платят должным образом - это скорее вина компании".

"Мне очень не нравится, что всё это происходит за счёт пассажиров. Думаю, что это неправильно".

Нынешняя забастовка - уже третья в рамках текущего раунда тарифных переговоров. Предполагается, что она завершится в ночь на вторник. Первая стачка началась 13 августа и длилась двое суток.