Исторический масштаб провалов Европы в Афганистане

Двадцатилетняя миссия в Афганистане войск Соединённых Штатов и Евросоюза рассыпалась за считанные дни, когда шла поспешная эвакуация последних американских солдат, фактически на прицеле у талибов. Жозеп Боррель, главный в Брюсселе по вопросам безопасности, предложил создать силы быстрого реагирования ЕС, которые могли бы в таких случаях осуществлять прикрытие своих сил и союзников. Последние афганские события произвели глубокое впечатление на западное общественное мнение. Вот как их оценивает профессор Оксфордского университета Тимоти Гартон-Эш.

"Это крупное поражение и ужасное предательство всех тех людей, которым мы сказали, что у них может быть свободная и равноправная жизнь, особенно у женщин и девочек. Это ужасное предательство. Это поражение. И террористы возвращаются. Два триллиона долларов выброшены на ветер. В этой истории очень сложно увидеть плюсы. «

После этого министры иностранных дел Евросоюза попытались перехватить инициативу и поставили "Талибану" ряд условий для взаимодействия с ЕС. А пресс-секретарь Еврокомиссии Набила Массрали ясно дала понять, что Брюссель весьма настороженно относится к новым правителям в Кабуле:

"О правлении "Талибана" будут судить по его делам и действиям, а не по обещаниям, которые он дал до сих пор. Взаимодействие с талибами будет зависеть от их действиях".

Евросоюз является одним из крупнейших в мире отправителей гуманитарной помощи, но получить её властям и населению в Афганистане будет сложно, если ЕС не восстановит свои каналы связи. Британский историк напоминает, что дипломатические отношения с Кабулом Брюсселя и других западных столиц, в отличие от Москвы и Пекина, оказались по сути разорваны:

«Это гигантские потери. Посольства США, Великобритании, Германии, Франции закрыты, а посольства России и Китая по-прежнему открыты. Должен ли что-то добавить? "

По мнению Гартон-Эша, ситуация в Афганистане должна заставить Евросоюз сделать свои вооруженные силы более независимыми от американских союзников по НАТО:

"Президент Джо Байден любопытным образом обосновал то, о чем говорят все европейцы, а именно стратегическую автономию и европейский суверенитет. Но любопытно и то, что в ответ на это большинство европейских лидеров стали говорить о беженцах и страхе перед новым миграционным кризисом. А им следовало бы добавить аргументы в пользу большей стратегической автономии. Сравните: в Афганистане было 2,5 тыс американских солдат. Для стабилизации этой страны только Франция и Великобритания имеют 10 тыс военнослужащих, а в будущем и силы быстрого реагирования. Почему бы нам не начать европейскую дискуссию о том, что мы могли бы с этим делать"?

Однако политики предупреждают, что преодоление зависимости в сфере обороны от США может привести к созданию европейской армии, которая стала бы соперничать в войсками НАТО.