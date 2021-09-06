Кабул: восстановление аэропорта

Анелиз Боржес, Euronews, Кабул:

Это новый гуманитарный рейс, приземлившийся в международном аэропорту Кабула — уже третий самолёт, прибывший из Объединённых арабских эмиратов. Представители этой страны говорят нам, что с политикой это не имеет ничего общего: их гораздо больше волнуют страдания простых афганцев. Они также сказали, что их команда из 600 человек работает над восстановлением инфраструктуры аэропорта, чтобы воздушная гавань продолжала функционировать. Но эти работы завершатся не раньше чем через неделю.

Ибрагим Моарафи, региональный директор GAAC HOLDING:

"Многие участки и системы аэропорта очень серьёзно разрушены. Вчера я связался с подрядчиком, и он сказал, что повреждены все главные насосы системы водообмена. В подземных помещениях скапливается огромное количество воды. С этим нужно что-делать, как вы понимаете, и потребует это немалого времени".

"С нашей точки зрения это может занять несколько дней. Но очень многое зависит от властей — вопросы иммиграции например. Этим мы заниматься никак не можем. Мы рады предоставить всю возможную техническую помощь, но вопросами безопасности будет заниматься министерство внутренних дел. Я лично общался с представителями властей и дал им понять, что эти вопросы решать необходимо. Мы предоставляем техническую помощь, но надеемся внести свой вклад и в то, что вопросы за пределами нашей компетенции также будут решены как можно скорее".

В здании терминала разрушений не меньше, чем снаружи. Не работает компьютерная сеть, сами компьютеры разбиты. Но ответственные за восстановление работы аэропорта утверждают, что работа идёт полным ходом.

Саид Имран Шинвар, таможенный офицер кабульского аэропорта:

"С божьей помощью сейчас дела выглядят неплохо. Но не сказать, чтобы отлично... Но мы будем счастливы показать всему миру наш аэропорт с лучшей стороны ,показать, что он вновь открыт".

И мир действительно наблюдает за происходящим. США, Германия и Великобритания продолжают переговоры с талибами на тему возобновления эвакуации иностранцев и тех афганцев, которые считают, что их жизнь в опасности. Но пока что пассажирские самолёты отправляются из Кабула лишь по внутренним рейсам — и почти пустыми.