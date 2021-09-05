Камчатка: голосование на маяке

В России идёт досрочное голосование на парламентских и региональных выборах. Представители избиркома отправляются в самые удалённые регионы — от Мурманской области до Камчатки — и на самые труднодоступные объекты, вроде маяков и метеостанций. Также досрочно могут голосовать военнослужащие, экипажи судов и полярники.

На полуострове Шипунском на Камчатке, куда без вертолёта не добраться, избирательная комиссия за день собрала 15 голосов.

Яна Артёмова, член участковой избирательной комиссии №111:

"Сегодня мы посетили гидрометеорологическую станцию Семячик, там проголосовал 1 человек; мыс Шипунский — у нас проголосовали 10 человек. И сейчас мы находимся на маяке Шипунском, здесь проголосовали четыре человека".

С пятницы открываются и участки за рубежом — проголосовать можно в 144 странах. Живущие в других странах россияне, а также жители нескольких российских областей и крупных городов, смогут проголосовать и онлайн.

Голосование в России будет проходить с 17 по 19 сентября. Гражданам предстоит полностью переизбрать Госдуму — 450 депутатов, 39 региональных парламентов и глав 9 субъектов.