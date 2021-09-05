Наводнения в Германии: "быстро восстановиться не получится"

Канцлер побеседовала с пожарными в регионе Зауэрланд, где во время спасательных операций погибли двое сотрудников. Всего жертвами наводнений в Германии стали более 180 человек. Посетила Меркель и мост в Хагене, который был полностью разрушен из-за наводнений.

"Есть небольшая надежда на то, что мост будет полностью восстановлен через 2 недели. И это очень важное событие. К сожалению, мы не можем ликвидировать все разрушенния так быстро, как нам бы этого хотелось, на это уйдет много времени", - заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Сопровождал Меркель Армин Лашет, премьер-министр земли Северный Рейн - Вестфалия - самой большой по населению в стране.

"Вместе мы обещаем, что в первую очередь, пострадавшие смогут вернуться в свои дома. До сих пор многие из них не могут этого сделать. Все усилия должны быть направлены на то, чтобы каждый вернулся в свой дом", - заявил Лашер.

Лашет надеется сменить Меркель на посту канцлера на парламентских выборах, которые пройдут в Германии 26 сентября.

Ранее Меркель выказывала поддержку Лашету, утверждая, что он сможет сменить её на посту в качестве канцлера. Меркель больше не баллотируется после почти 16 лет в должности канцлера.