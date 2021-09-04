В Берлине проходит фестиваль Света

В Берлине проходит ежегодный Фестиваль Света. Это зрелищное мероприятие проводится здесь уже в 17-й раз. В 70 местах германской столицы с восьми вечера до полуночи можно полюбоваться разнообразными световыми инсталляциями, созданными местными и зарубежными мастерами.

В этом году главной темой фестиваля, организованного под лозунгом «Создавая будущее», стала защита окружающей среды. Многие работы посвящены таким темам, как устойчивое развитие и углеродная нейтральность. Фестиваль продлится до 13 сентября.