Защита на триллион

Во французском Марселе принимают участников конференции по биоразнообразию. Свыше тысячи организаций обсуждают, как обеспечить защиту почти миллиону видов, которым так или иначе угрожает деятельность человека.

Euronews поговорил с биологом Бруно Оберле, он уже больше года стоит у руля Международного союза охраны природы. "Сегодня мы должны больше реинвестировать в природный капитал, то есть брать из окружающей среды меньше, а отдавать больше, - считает Оберле. - Например, через увеличение природоохранных зон с хорошим управлением, всего они могут составить до трети поверхности планеты. Чтобы поддерживать природу в равновесии, нам нужен триллион долларов в год, а сегодня мы инвестируем менее 100 миллионов. Так что, как видите нам есть, куда двигаться и что улучшать, и мы просим всех участников приложить усилия, дополнительно постараться в ближайшие десятилетия".

Международный союз охраны природы объединяет без малого полторы тысячи правительственных и общественных структур. Организация была создана в 1948 году, она создала и ведет красную книгу - международный реестр редких животных, растений и грибов.