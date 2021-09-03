Срочная новость
This content is not available in your region

Франция

Защита на триллион

 Екатерина Гусева
euronews_icons_loading
Защита на триллион
Авторское право  Fernando Vergara/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.
Размер текста Aa Aa

Во французском Марселе принимают участников конференции по биоразнообразию. Свыше тысячи организаций обсуждают, как обеспечить защиту почти миллиону видов, которым так или иначе угрожает деятельность человека.

Euronews поговорил с биологом Бруно Оберле, он уже больше года стоит у руля Международного союза охраны природы. "Сегодня мы должны больше реинвестировать в природный капитал, то есть брать из окружающей среды меньше, а отдавать больше, - считает Оберле. - Например, через увеличение природоохранных зон с хорошим управлением, всего они могут составить до трети поверхности планеты. Чтобы поддерживать природу в равновесии, нам нужен триллион долларов в год, а сегодня мы инвестируем менее 100 миллионов. Так что, как видите нам есть, куда двигаться и что улучшать, и мы просим всех участников приложить усилия, дополнительно постараться в ближайшие десятилетия".

Международный союз охраны природы объединяет без малого полторы тысячи правительственных и общественных структур. Организация была создана в 1948 году, она создала и ведет красную книгу - международный реестр редких животных, растений и грибов.